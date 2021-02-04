Шмигаль анонсував зміни керівництва на митницях

Новий очільник Державної митної служби нині формує керівництво на рівні регіональних митниць, тож невдовзі там будуть кадрові зміни.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на загальній зустрічі Європейської Бізнес Асоціації "Глобальний огляд економіки України" сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми плануємо на митниці й надалі робити реформи. Там іде складний процес трансформації. За минулий рік змінилось 4 керівники. Зараз новий керівник митниці формує керівництво на рівні регіональних митниць, думаю, що невдовзі ви побачите перші кадрові зміни", - сказав Шмигаль.

Читайте також: Зеленський квапить із реформою митниці

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів призначив очільником Державної митної служби Павла Рябікіна, який до того був генеральним директором аеропорту "Бориспіль".

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що очікує від нового керівника митниці швидких результатів у двох напрямках: виконання доходів бюджету, що дозволить забезпечити фінансову стабільність і підтримати економіку країни, та продовження трансформації митниці у сучасну, прозору, ефективну сервісну службу європейського зразка.