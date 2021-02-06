У центрі реабілітації хижаків на Запоріжжі рятують левеня та тигренят

У Василівці, в Центрі реабілітації диких тварин, левиця і тигриця відмовилися від новонароджених малюків. Маленьких хижаків виходжують власники Центру - Олена та Олександр Пилишенки.

Про це повідомляє Укрінформ.

Двоє тигренят з'явилися на світ 11 січня, левеня - через тиждень - 17 січня.

"Тигриця народила двох хлопчиків і буквально одразу було зрозуміло, що піклуватися про них вона не збирається, материнський інстинкт не прокинувся", - розповів Олександр Пилишенко.

У Василівці, в Центрі реабілітації диких тварин левиця і тигриця відмовилися від новонароджених малюків / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Як виявилося, два роки тому з цією ж хижачкою був аналогічний випадок. Новонародженого малюка знайшли в сіні.

"Тоді вигодувати його нам допомогла собака Доббі. У неї якраз були цуценята і вона взяла на себе відповідальність і вигодувала тигреня. А зараз годувальниками довелося бути нам", - зазначив Олександр.

Услід за тигрицею поповнення відбулося в родині левів. Батьками стали Тор і Моргана. Ось тільки пологи були невдалими: один малюк помер відразу, а другий - народився дуже слабким. Пилишенко каже, що вирішили не ризикувати і забрали малюка. Тим більше, що на вулиці на той момент було дуже холодно, температура повітря знизилася до -17 градусів.

"Масу уваги довелося їм приділяти. Зараз їхньому життю нічого не загрожує, шлуночки працюють стабільно, апетит хороший", - зазначив Пилишенко.

Читайте також: Рада ухвалила закон про ветеринарну медицину

Олександр і Олена вже мають особистий досвід вирощування малюків. Таких кішок найкраще годувати сухим собачим молоком. Купили перевірену суміш.

"Експериментувати не будемо. Мінімум до півтора місяця вони на такому годуванні будуть. Потім почнемо додавати фарш курячий і тільки після двох місяців можна додавати м'ясо. Кожні 4 години годуємо, але зараз вони вже самі дають знати, коли їм хочеться їсти", - розповідає Олександр.

У тиждень на корм йде близько 100 доларів. Виявилося, що через карантин в Україні кілька місяців не завозять саме цей корм і Пилишенкам довелося піднімати особисті зв'язки і збирати корм, у прямому сенсі, по всій країні. На сьогодні є запас, але його вистачить максимум на тиждень.

За традицією сім'я Пилишенко оголосила конкурс на кращі імена для новонароджених. Першим ім'я отримало левеня.

"Назвали його Нео. Жінка з Токмака написала не просто варіант, але й обґрунтувала його. Нео - в перекладі з африканського наріччя - "Подарунок". Кожне ім'я має щось означати", - сказав Олександр.

Він також додав, що для тигренят надіслали понад 400 варіантів імен. Як саме назвали смугастих кішок обіцяють розповісти трохи пізніше.

Читайте також: Канада із супутника стежитиме за китами в океані

Як повідомлялося, у 2011 році Олександр став ініціатором проєкту "Людина і лев". Він прожив у одній клітці з вагітною левицею 36 днів. Більше того, він прийняв пологи у Каті. 7 вересня 2011 року він вийшов з клітки разом з левенятами. Представники Національного реєстру рекордів України зареєстрували одразу два рекорди - «36 днів у клітці з левицею» і «Перша людина у світі, яка прийняла пологи у левиці».