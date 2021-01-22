Дівчата сплять, а хлопці гуляють: у Менському зоопарку ведмеді не лягли у сплячку

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила директор зоопарку Зінаїда Максименко.

"Дівчата сплять, а хлопці гуляють - таких називають "шатунами". Сильні морози теж не загнали їх у барлоги", - сказала очільниця установи.

Вона розповіла, що позаторік ведмедиці теж майже не спали, а торік - рано прокинулись. У цьому сезоні, хоч зима й не починалася довго, вляглися вчасно. І зовсім не тому, що очікують народження ведмежат. Ведмедиця, яка вже давно не дає приплід, теж впала у сплячку.

Всього у зоопарку 6 ведмедів - три пари. Одна дуже стара, друга надто молода і лише третя - дітородного віку. Малечу ця пара приводить зазвичай через рік. Минулого року її не було, тож є надія, що навесні самка вийде з барлога з приплодом.

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Менський зоопарк - єдиний в Україні, що розташований у райцентрі (м. Мена). Він був створений у 1977 році і займає площу близько 9 га. Колекція тварин і птахів налічує 150 видів і близько 1000 особин. Щорічно зоопарк приймає до 50 тис. відвідувачів, половина яких - діти. Зоопарк належить до комунальної власності обласної ради і фінансується з обласного бюджету.