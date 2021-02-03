У Вінницькому зоопарку з’явилися рідкісні черепахи
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Подільський зоопарк, передає кореспондент Укрінформу.
"Колекція Подільського зоопарку уперше поповнилась рідкісним та цінним видом сухопутних черепах - шпороносними черепахами. Прибули вони із західноафриканської країни Бенін. Мешкатимуть у Подільському зоопарку п’ять особин цього виду", - йдеться у повідомленні.
Переліт і адаптацію до нових кліматичних умов тварини перенесли добре. Наразі вони перебувають на карантині і під посиленим наглядом. Працівники зоопарку проводять поглиблене вивчення поведінки черепах, особливостей їхнього харчування та інших життєвих потреб.
У перші дні перебування у Подільському зоопарку шпороносні черепахи звикали до нових умов утримання і вже спокійно переміщуються тимчасовим вольєром та вживають їжу. Годують черепах двічі на день - дають подрібнене листя салату, а також кабачки, огірки, помідори, яблука і моркву.
Африканські черепахи - теплолюбні. Тож підлога у вольєрі, де їх утримуватимуть, буде завжди тепла, а інфрачервоне світло, необхідне для їхньої життєдіяльності, випромінюватимуть спеціальні лампи.
У теплу пору року шпороносні черепахи перебуватимуть у відкритому вольєрі. Для того, аби вони відчували себе комфортно за будь-якої погоди і пори доби, вхід у зимівник, де постійно грітимуть лампи, буде завжди відчинений.
Фото: Подільський зоопарк