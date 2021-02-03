У Василівському центрі реабілітації хижаків виходжують левеня та двох тигренят

У Василівці, у центрі реабілітації хижаків, виходжують двох тигренят та левеня, які з’явилися на світ у січні.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила адміністрація реабілітаційного центру, передає кореспондент Укрінформу.

“Цей рік для нас почався дуже жваво - на світ з'явилась мімімішна трійка. Так сталося, що мами левиця та тигриця не змогли їх "підняти на лапи" і це довелося робити нам”, - йдеться у повідомленні.

Маленькі хижаки швидко пристосувались до домашніх умов. Наразі їх годують сумішшю для новонароджених.

Трійку диких кішок поки що не виносять на вулицю.

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У 2019 році в цьому ж центрі мати-тигриця відмовилась від немовляти, але тоді на допомогу прийшла собака Доббі, яка щойно народила цуценя і згодилась поділитись своїм молоком з маленьким хижаком.