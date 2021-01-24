В США народилося вкрай рідкісне біле кенгуреня

У одному з зоопарків штату Нью-Йорк народилося біле кенгуреня із вкрай рідкісною мутацією.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише CNN.

Зазначається, що гени кенгуреня із зоопарку міста Харпурсвіль мають дуже рідкісну мутацію під назвою лейкізм. Вона призводить до того, що волосяний покрив тварини стає білим, а шкіра під ним - рожевою. При цьому, на відміну від альбінізму, очі не втрачають свого забарвлення.

Кенгуреня, яке назвали Космо, народилося п’ять місяців тому, але було вперше відлучене від матері лише в січні. Як відомо, кенгуренята народжуються недорозвиненими й залишаються у материній сумці упродовж тривалого часу.

Коли співробітники зоопарку нарешті взяли Космо для проведення його медичного огляду, то були вражені його виглядом.

“Побачивши його біле забарвлення, ми одразу зрозуміли, що він - незвичайний, але пригледівшись й помітивши його чорні очі, наші щелепи впали до підлоги. У той момент ми зрозуміли, що натрапили на щось, небачене у нашому професійному житті”, - розповів власник зоопарку Дордан Патч.

За його словами, Космо - єдиний кенгуру із лейкізмом у всій Північній Америці.

“Хоча генетична особливість Космо не повинна вплинути на його здоров’я, єдиною небезпекою для нього є неспроможність маскуватися, тож у живій природі від навряд вижив би”, - пояснює CNN.

Фото: Animal Adventure Park