Канада із супутника стежитиме за китами в океані

Канада за допомогою супутникових даних відстежуватиме в Атлантичному океані китів, яким загрожує небезпека.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявили у Космічному агентстві Канади.

“Супутники надають дуже важливі дані, які допомагають нам моніторити й захищати планету, в тому числі її екосистеми та дику природу. Уряд Канади звертається до космічного сектору, аби використати ці унікальні дані для подальшого захисту звичайного південного кита, якому загрожує небезпека”, - йдеться у поширеному пресрелізі.

Зазначається, що у рамках проєкту smartWhales уряд Канади виділить п’яти компаніям 5,3 млн дол. (близько 4,3 млн дол. США) на “розробку інноваційних рішень, здатних збільшити здатність Канади виявляти та відстежувати цих китів у територіальних водах та передбачати їх пересування”. “SmartWhales - це ще один приклад того, як уряд Канади намагається зменшити ризик потрапляння звичайних китів у рибальські сіті та їх зіткнення із човнами - двох основних небезпек, з якими стикаються ці тварини”, - пояснили у Космічному агентстві Канади, яке координуватиме втілення проєкту.

У відомстві уточнили, що до втілення проєкту протягом наступних трьох років буде долучено 80 висококваліфікованих спеціалістів.

Як повідомлялося, Канада вже кілька років докладає зусиль до зменшення смертності китів у власних територіальних водах. Зокрема, уряд вимагає від суден, які рухаються у ареалі проживання китів, суттєво знижувати швидкість, аби зменшити ризик зіткнення. Людям також заборонено зумисно наближатися до китів.

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