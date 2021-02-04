Рада ухвалила закон про ветеринарну медицину

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин».

Документ підтримали 305 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєкт Закону України (№3318)«Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин» розроблено з метою системного та комплексного регулювання суспільних відносин щодо захисту здоров’я та забезпечення благополуччя тварин, ветеринарної практики, виробництва, обігу та застосування ветеринарних препаратів з урахуванням міжнародних зобов’язань України, зокрема в рамках Угоди про асоціацію з ЄС», – йдеться у пояснювальній записці.

Закон врегульовує ключові питання, які стосуються: захисту здоров’я та забезпечення благополуччя тварин; здійснення карантинних заходів; ветеринарної практики; виробництва, обігу і застосування ветеринарних препаратів; організації державного управління, освіти та науки у сфері ветеринарної медицини.

Очікується, що це дозволить створити комплексну та зручну у користуванні законодавчу основу для здійснення ветеринарно-санітарних заходів з урахуванням міжнародних зобов’язань України, зокрема передбачених Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом. У документі враховано вимоги 10-ти актів законодавства Європейського Союзу та створено законодавче підґрунтя для подальшої імплементації ще кількох десятків актів законодавства ЄС.

З метою підвищення ефективності заходів щодо запобігання та протидії хворобам тварин у законі прописані вимоги щодо забезпечення простежуваності живих тварин, які переміщуються з однієї тваринницької потужності на іншу.

Ухваленим документом передбачено нові правила виробництва, обігу та застосування ветеринарних лікарських засобів, аналогічні до тих, що закріплені в Регламенті ЄС 2019/6 про ветеринарні лікарські засоби. Зокрема передбачається безстрокова державна реєстрація ветеринарних лікарських засобів на відміну від норм чинного закону України “Про ветеринарну медицину”, згідно з яким максимальний термін дії державної реєстрації ветеринарного препарату становить 5 років. Ліцензуванню підлягатиме не тільки виробництво, а й імпорт, оптова та роздрібна реалізація ветеринарних лікарських засобів.

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Закон також закріплює основні вимоги до виробництва, обігу та використання лікувальних кормів та проміжних продуктів їх виробництва.

Для подолання проблеми антибіотикорезистентності передбачається низка обмежень на застосування протимікробних ветеринарних лікарських засобів. Антибіотики та інші рецептурні ветеринарні лікарські засоби зможуть застосовуватися для продуктивних тварин виключно ліцензованими ветеринарними лікарями.

Задля дерегуляції та спрощення умов господарської діяльності в галузі тваринництва зменшується кількість ветеринарних документів, які можна буде видавати як у паперовій, так і в електронній формі.

Виявлення захворювань тварин зможуть проводити акредитовані лабораторії державної та інших форм власності.

Водночас, законопроєкт передбачає розмежування підстав та посилення адміністративної відповідальності за порушення законодавства про ветеринарну медицину та благополуччя тварин. Наприклад, за порушення вимог щодо застосування протимікробних ветеринарних лікарських засобів, що потенційно може призводити до вироблення антибіотикорезистентності як у тварин, так і у людей, максимальний розмір штрафу може сягати 6800 грн. За порушення правил щодо профілактичного карантину, що в більшості випадків не призводить до яких-небудь шкідливих наслідків, можливий штраф у розмірі 510 грн.

Очікується, що ухвалення закону сприятиме покращенню ветеринарно-санітарної та епізоотичної ситуації в Україні, підвищенню ефективності державного управління системою ветеринарної медицини, створенню кращих умов господарювання в галузі тваринництва, нарощенню експорту живих тварин, продуктів тваринного походження та ветеринарних препаратів з України, а також опосередковано матиме позитивний вплив на здоров’я людей та створення нових робочих місць у галузях, пов’язаних з ветеринарною медициною.