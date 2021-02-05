Перші пересадки серця у Херсоні планують провести в 2021 році – Тодуров

Перші пересадки серця у Херсоні, на базі кардіохірургічного відділення обласної лікарні, планують провести вже у 2021 році.

Про це повідомив генеральний директор ДУ «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України» Борис Тодуров під час підписання в Херсонській ОДА меморандуму про співпрацю в сфері трансплантології, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У березні, я сподіваюся, обласна лікарня отримає ліцензію на трансплантологію, і, сподіваюся, що в цьому році ми зробимо мінімум одну чи дві пересадки серця на базі кардіохірургічного відділення обласної лікарні. Ми запрошуємо до цієї співпраці всі клініки, не лише Херсона, а й районні лікарні, оскільки за новим законом будь-яка лікарня може бути базою для забору органів і для їх пересадки. Для цього потрібне бажання керівників клінік, бажання керівників області ми вже отримали», - сказав Тодуров.

За його словами, історія співпраці Інституту серця з профільними медзакладами Херсонщини триває більше 20 років, коли фахівці Інституту робили тут перші операції на серці і практично відкривали кардіохірургію в Херсоні. Зараз у Херсоні народилася уже власна кардіохірургія, працюють хірурги, які оперують самостійно дуже важких хворих. А вже відсьогодні співробітництво вийшло на новий рівень – на рівень трансплантології.

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За словами директора Департаменту здоров'я ОДА Віктора Короленка, в області почали підготовку для створення системи трансплантації в травні минулого року.

Як зазначив Тодуров, саме він провів в 2001 році першу в Україні пересадку серця. Після 15-річної перерви минулого року в Інституті серця зробили 9 пересадок серця. За його словами, такий прорив пов’язаний і з ухваленням закону «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини», і з тим, що держава почала фінансувати трансплантологію.

Як підкреслив Тодуров, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, досвід роботи зі звичайною міською лікарнею Ковеля свідчить, що проводити операції з пересадки серця можна не лише в обласних чи великих медичних центрах.

Щодо операцій з пересадки серця у Херсоні, які планують провести цього року, Тодуров зазначив, що багато залежатиме від баз забору органів – як спрацюють лікарі, котрі визначатимуть смерть мозку, розмовлятимуть з рідними потенційних донорів. «Але технічно ми готові вже сьогодні. І якщо завтра з’явиться донор, то у нас є свої реципієнти, ми садимо реципієнта у свою «швидку», приїздимо великою бригадою, беремо із собою певне обладнання і буквально «з коліс» робимо пересадки. Такі дві пересадки ми зробили у Ковелі, чотири - у Львові. Ми маємо досвід таких довгих переїздів та успішних трансплантацій. Так що, сподіваюсь, Херсон буде у списку тих міст та областей, де виконуватимуться пересадки серця», - сказав директор Інституту серця.

Він зазначив, що це програма загальноукраїнська, також є реципієнти і в Херсоні, вони вже у листі очікування.

Як розповів гендиректор Інституту серця, підібрати донорські органи реципієнту – складна процедура. Треба враховувати групу крові, резус фактор, вагу, імунологічну сумісність тощо. «Ми не кажемо сьогодні, що робимо пересадку від херсонця херсонцю, ми кажемо про загальноукраїнську проблему… І якщо завтра в Києві з’явиться донор і ми зможемо пересадити серце херсонському реципієнту, ми це робимо, якщо в Ковелі є донор, а ми веземо київського чи закарпатського реципієнта, то саме так це і відбувається», - зазначив Тодуров.

Він розповів, що перші мінімум 5-6 пересадок фахівці Інституту у Херсоні робитимуть своєю бригадою, поки місцеві хірурги навчатимуться та перейматимуть досвід.

Щодо засторог нашого суспільства до трансплантології та процедури забору органів Тодуров зазначив, що етап боязні всі цивілізовані країни пройшли вже 50 років тому.

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Як зазначив під час церемонії підписання меморандуму перший заступник голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій, в Україні щороку потребують трансплантації різних органів близько 5 тисяч людей, але більшість із них помирають, не дочекавшись операції. За його словами, українці роблять такі операції за кордоном, зокрема в країнах, що не вважаються лідерами у медичній галузі, «ідуть» за кордон і бюджетні кошти, які виділяє держава на лікування певної категорії хворих, в інших країнах працюють українські хірурги, котрі могли б проводити складні операції вдома.

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Як повідомляв Укрінформ, щорічна потреба жителів України в трансплантації нирок – 2,5 - 3 тисячі. А виконано менше 2 тисяч пересадок за 30 років. Потреба в трансплантації серця – 1200 на рік (виконали 18 пересадок в цілому за часи незалежності України).

Фото: khoda.gov.ua