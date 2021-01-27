У Франції вперше у світі провели трансплантацію обох рук і плечей

У Франції провели унікальну операцію з трансплантації обох рук і плечей 48-річному громадянину Ісландії.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Операцію провела команда медиків лікарні імені Едуарда Ерріо в Ліоні під керівництвом провідного хірурга Арама Газарян.

«Якщо він зможе повернути собі можливість активно згинати лікоть, це змінить його життя», - сказав він.

За словами лікарів, ісландець, якому вперше в світі була зроблена така трансплантація, одужує після операції - через два десятиліття після аварії, у якій він втратив обидві кінцівки.

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Чоловік втратив верхні кінцівки у січні 1998 року через інцидент на роботі: стрибок напруги в 11 тисяч вольт обпік електрику руки, він впав з лінії електропередач на землю. Внаслідок цього Гретаррсон отримав множинні переломи і внутрішні пошкодження, впав у кому на три місяці, під час якої хірурги прийняли рішення ампутувати йому руки.

Після пережитого ісландець переніс депресію, почав вживати наркотики. Через чотири роки, за його словами, «настав день пробудження» і Гретарссон захотів змінити своє життя. Про трансплантацію він мріяв дуже давно, проте на пошуки відповідного донора пішло ще багато років.

Операція тривала понад 14 годин: щоб скоротити час переходу від донора до реципієнта, в ній задіяли чотири хірургічні бригади, всього - близько 50 осіб.

На сьогодні лікарі ще не можуть точно сказати, наскільки повернеться рухливість до 48-річного ісландці після операції, проведеної на початку цього місяця.

«Не можу дочекатися, щоб почати новий спосіб життя. Попереду три роки реабілітації, але я сповнений надій і дуже щасливий», - каже Гретарссон.

Фото: HCL - HOSPICES CIVILS DE LYON