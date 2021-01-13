В Україні створять систему аеромедичної евакуації тяжкохворих

Міністерство охорони здоров’я запускає проєкт щодо створення єдиного аеромедичного простору, що передбачає цивільну медичну евакувацію тяжкохворих.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми запускаємо такий проєкт, як створення єдиного аеромедичного простору України. Це надзвичайно важливий елемент, зокрема, і з розвитку трансплантації", - сказав Степанов.

Він зазначив, що цього року розпочинається важливий проєкт впровадження цивільної аеромедичної евакуації в нашій країні. За його словами, у лютому та квітні МОЗ ініціює запуск двох пілотних проєктів з аеромедичної евакуації у Львові та Києві.

Степанов розповів, що цивільна аеромедична евакуація в Україні стане можливою у випадку затвердження відповідної постанови Кабміну, яку підготувало МОЗ "Про деякі питання створення єдиного аеромедичного простору України". Попередньо цей проєкт постанови було розроблено у співпраці з Міністерством внутрішніх справ.

Очільник МОЗ додав, що після прийняття цього документу можна буде вчасно транспортувати повітряним шляхом анотомічні матеріали та реципієнтів, і перш за все це буде використовуватися для трансплантації серця.

"У кожному з обраних для пілотних проєктів регіонів чергуватимуть 24 /7 екіпажі та медичні бригади. Отже, повітряні екіпажи вилітатимуть до людей із гострими затримками кровообігу, гострими розладами серцево-судинної системи, гострими порушеннями мозкового кровообігу, опіками другого та третього ступеня в понад 20 відсотків площі поверхні тіла або опіками електричним струмом чи верхніх дихальних шляхів", - сказав Степанов.

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Він зазначив, що також йдеться про травми хребта, проникаючі поранення тіла, травматичні ампутації кінцівок, переломи двух чи більше трубчатих кісток тощо. Окрім того, аеромедичну евакуацію зможуть здійснювати у випадках масових уражень, стихійних лих, та якщо пацієнти отримали травму внаслідок утоплення, падіння з висоти, дорожньо-транспортих пригод , сходження снігових лавин та зсуву грунту.

Як повідомлялося, в Україні з 1 січня запрацювала Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин.