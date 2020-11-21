У Львові трьом пацієнтам від одного донора пересаджено серце і дві нирки

Минулої ночі у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова пересаджено серце і дві нирки. Три людини отримали свій шанс на життя.

Про це в соцмережі Фейсбук написав головний лікар Олег Самчук, повідомляє Укрінформ.

"Донор - молодий чоловік, 28 років. Інсульт. Ми тиждень боролися за нього, але, на жаль, його мозок помер. Після того, як консиліум лікарів це підтвердив, рідні погодилися на донорство", - йдеться в пості.

За словами Олега Самчука, це були мама, сестра і вагітна первістком дружина. Вона першою без зайвих розмов погодилася підписати документи. Їй було важливо, щоб серце її покійного чоловіка продовжило битися.

Його отримав 36-річний житель Костянтинівки. Тато двох дітей. Власне серце у нього було збільшене в чотири рази! Це наслідок перенесеного у дитинстві грипу з ускладненням.

Операція тривала від опівночі до сьомої ранку. Зараз пацієнт уже у відділенні інтенсивної терапії.

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Щодо нирок: одну отримав 51-річний львів'янин, який десять років мав хронічну хворобу нирок і останні два був на діалізі, іншу - киянин. 2012 року йому уже пересаджували нирку в Білорусі, але вона втратила свої функції і від березня він був на замісній нирковій терапії.

Обидві операції минули добре, нирки працюють.

Олег Самчук подякував колективу та Борису Тодурову за співпрацю. Для того, щоб ця трансплантація відбулася, він з Маріуполя добирався до Львова гелікоптером і літаком.

"Та особлива і найбільша подяка - родині донора. Ми глибоко співчуваємо вашій втраті і сподіваємося, що розуміння того, що три людини продовжать жити завдяки вашому непростому рішенню, хоча б трішки применшить біль. Світла пам'ять донору", - наголосив головний лікар .

У Львові це уже шоста трансплантація серця за 11 місяців.