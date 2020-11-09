На Черкащині вперше в області провели операцію з трансплантації нирки.

Про це голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Вперше на Черкащині в обласному онкодиспансері була проведена трансплантація нирки. Для медицини області - це історичний момент", - зауважив Сергійчук.

Очільник ОДА поінформував, що пацієнтом став 25-річний черкащанин Дмитро, який півтора року був на діалізі. Донором виступила його мати Тетяна.

Операцію вартістю 670 тис. грн провели коштом державного бюджету. Для пацієнтів вона була абсолютно безкоштовною.

Обласна державна адміністрація, у свою чергу, спрямує онкодиспансеру ще 2 млн грн на розвиток трансплантології.

Виконали операцію талановиті місцеві фахівці за підтримки колег із Київської та Львівської областей. Хірург - Роман Морару-Бурлеску.

"Маємо амбітні плани: хірурги кардіоцентру готуються до трансплантації серця. Впевнений, що спільними зусиллями нам це вдасться", - додав Сергійчук.

Читайте також: У Львові створили кафедру хірургії та трансплантології

Як повідомляв Укрінформ, щороку в Україні потребують трансплантації близько 5 000 людей, але з них понад 3 400 помирають, так і не дочекавшись операції.

Щороку в Україні сотні мільйонів гривень витрачаються на лікування наших громадян в закордонних клініках. Обсяг фінансування програми «Лікування громадян України за кордоном» у 2019 році – 690 млн грн, а на 2020-й бюджет передбачив 1,09 млрд. Майже 99% серед причин виїзду на лікування за кордон – відсутність таких трансплантацій в Україні.

У грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині» (418-IX).

Фото: facebook.com/sergiychuk.sergiy