У Львові створили кафедру хірургії та трансплантології

На факультеті післядипломної освіти Львівського медичного університету ім. Данила Галицького створили кафедру хірургії та трансплантології, яка функціонуватиме на базі Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Львівська клінічна лікарня швидкої допомоги у Фейбуці.

«Вперше на Західній Україні створено кафедру хірургії та трансплантології. Новостворена кафедра стала частиною факультету післядипломної освіти Львівського медичного університету ім. Данила Галицького та функціонуватиме на базі нашої лікарні (ЛКЛШД – ред). Її робота, без сумніву, вплине на розвиток медичної галузі в Україні», - йдеться в повідомлені.

Очолив кафедру кандидат медичних наук, доцент Олександр Щур, а ініціатором створення став генеральний директор лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

Навчання на кафедрі хірургії та трансплантології ФПДО включатиме велику кількість новітніх курсів. Із наступного року вводяться п’ятимісячні курси спеціалізації «Трансплантологія», а також двотижневі курси тематичного удосконалення для лікарів різних спеціальностей, за які медикам нараховуватиметься 50 балів безперервного професійного розвитку.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні щороку потребують трансплантації близько 5 000 людей, але з них понад 3 400 помирають, так і не дочекавшись операції.

Щороку в Україні сотні мільйонів гривень витрачаються на лікування наших громадян в закордонних клініках. Обсяг фінансування програми «Лікування громадян України за кордоном» у 2019 році – 690 млн грн, а на 2020-й бюджет передбачив 1,09 млрд. Майже 99% серед причин виїзду на лікування за кордон – бо таких трансплантації наразі ще не роблять в Україні.

У грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині» (418-IX).