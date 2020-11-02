У Львові створили кафедру хірургії та трансплантології
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Львівська клінічна лікарня швидкої допомоги у Фейбуці.
«Вперше на Західній Україні створено кафедру хірургії та трансплантології. Новостворена кафедра стала частиною факультету післядипломної освіти Львівського медичного університету ім. Данила Галицького та функціонуватиме на базі нашої лікарні (ЛКЛШД – ред). Її робота, без сумніву, вплине на розвиток медичної галузі в Україні», - йдеться в повідомлені.
Очолив кафедру кандидат медичних наук, доцент Олександр Щур, а ініціатором створення став генеральний директор лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.
Навчання на кафедрі хірургії та трансплантології ФПДО включатиме велику кількість новітніх курсів. Із наступного року вводяться п’ятимісячні курси спеціалізації «Трансплантологія», а також двотижневі курси тематичного удосконалення для лікарів різних спеціальностей, за які медикам нараховуватиметься 50 балів безперервного професійного розвитку.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні щороку потребують трансплантації близько 5 000 людей, але з них понад 3 400 помирають, так і не дочекавшись операції.
Щороку в Україні сотні мільйонів гривень витрачаються на лікування наших громадян в закордонних клініках. Обсяг фінансування програми «Лікування громадян України за кордоном» у 2019 році – 690 млн грн, а на 2020-й бюджет передбачив 1,09 млрд. Майже 99% серед причин виїзду на лікування за кордон – бо таких трансплантації наразі ще не роблять в Україні.
У грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині» (418-IX).