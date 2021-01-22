На Херсонщині готуються проводити операції з пересадки органів

На Херсонщині планують з літа 2021 року проводити операції з пересадки органів.

Про це під час під час наради з питання створення на Херсонщині системи трансплантації, заявив завідувач відділення хірургії судин КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є. Карабелеша» Євгеній Гардубей, передає Укрінформ.

«Червень-липень (2021 року – ред.) ми очікуємо на виконання перших оперативних втручань з трансплантації нирки, як родинної так і трупної –спільно з нашими колегами з Запоріжжя, з міста Києва (з інституту ім. Шалімова) та Центру серця МОЗ України», - сказав Гардубей.

Як він зазначив, щорічна потреба мешканців України в трансплантації нирок – 2,5-3 тисячі. А виконано менше 2 тисяч пересадок за 30 років. Потреба в трансплантації серця – 1200 на рік (виконали 18 пересадок в цілому за часи незалежності України).

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«Потреба (щорічна - ред.) трансплантації легень – 100-150. А після пандемії COVID-19, як кажуть багато фахівців за кордоном, зросте кількість таких пацієнтів», - зазначив Гардубей.

За його словами, реальна потреба трансплантації в Україні – невідома, оскільки не було єдиного реєстру пацієнтів, особливо по серцю, печінці та підшлунковій залозі. «Якщо по нирці ми можемо про щось казати, оскільки є пацієнти на діалізі, то ці пацієнти втрачаються на рівні районів, сімейних лікарів», - каже Гардубей.

Що стосується потреб Херсонщини у трансплантації, то, за його словами по нирці – це 980 осіб (219 пацієнтів перебувають на гемодіалізі), серце – 20-30 осіб, печінка та підшлункова залоза – невідомо.

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Наразі, як підкреслив Гардубей, в області мають на меті створити повноцінну систему трансплантації: донорський забір, операція, морфологічний медикаментозний супровід пацієнтів після операції та їх реабілітація. Усе це відповідатиме сучасним міжнародним протоколам лікування.

Він також зазначив, що після прийняття у 2018 році Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини» з’явилася надія, що система запрацює – і вже є приклад, як це роблять, зокрема, у Львові, Черкасах. Наразі дуже важливо проводити просвітницьку роботу, формуючи трансплантаційно зріле суспільство, сказав Гардубей.

Він також звернувся до представників обласної ради, облдержадміністрації, народних депутатів, присутніх на нараді, зазначивши, яке обладнання потрібне області для створення на Херсонщині системи трансплантації.

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«Медичні кадри у нашій області є, матеріально-технічна база – є, заклади охорони здоров’я, які можуть надавати таку допомогу – є. Чи є хворі, які потребують такої допомоги? Безумовно, є…», - сказав під час наради директор Департаменту здоров’я облдержадміністрації Віктор Короленко.

Він повідомив, що з літа минулого року в області почали підготовку для створення системи трансплантації в регіоні – створили відповідні експертну групу, визначили заклади охорони здоров’я, де можна проводити трансплантацію, лікарі пройшли відповідні навчання, частина з них вже отримала сертифікати.

Він нагадав також, що саме у Херсоні в 1933 році Юрієм Вороним була здійснена перша трансплантація нирки у світі.

Щороку українські лікарі виконують близько 200 операцій з трансплантації. Для того, щоб цей показник суттєво збільшився і більше українців могли отримувати вчасну спеціалізовану допомогу, необхідно, щоб запрацювала уся система, передбачена новим законом про трансплантацію.

У 2021 році видатки на трансплантацію органів та тканин збільшено в 4 рази, до 502 млн грн.