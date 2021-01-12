МОЗ планує підвищити тарифи на трансплантацію кісткового мозку та органну трансплантацію.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Міністерством підготовлений проєкт постанови, який передбачає підвищення тарифів на алогенну трансплантацію кісткового мозку, тарифи будуть покривати пошук донора та забір клітин, трансплантацію, та посттрансплантаційний супровід реципієнта», - сказав Степанов.

За його словами, ці тарифи знаходяться на затвердженні в Міністерстві фінансів. Степанов наголосив, що проведення трансплантації в Україні вдвічі дешевше, ніж за кордоном.

Окрім цього, за словами Степанова, МОЗ пропонує підвищення тарифів для органної трансплантації.

Загалом МОЗ плануэ провести протягом 2021 року 480 трансплантацій кісткового мозку.

"Протягом 2021 року ми поставили амбітну мету, щоб ми вийшли на показник 480 трансплантацій кісткового мозку, з яких 30 алогенних (від донора — ред.) та 450 аутологічних трансплантацій кісткового мозку", - сказав Степанов.

Степанов нагадав, що в 2020 році трансплантацію кісткового мозку в Україні — алогенну (від донора родинного чи неродинного) та аутологічну проводять 6 центрів: дитяча лікарня “Охматдит”, Національний Інститут раку МОЗ, Київський обласний онкологічний диспансер, КНП “Київський центр трансплантації кісткового мозку”, який виконав 65 аутологічних трансплантацій, Черкаський обласний онкологічний диспансер, який в 2020 році виконав 33 аутологічні трансплантації кісткового мозку та Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН у Львові.

Загалом в 2020 році, за даними МОЗ, було проведено 204 трансплантації кісткового мозку.