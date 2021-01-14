Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) планує цього року всі трансплантації нирки робити в Україні.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов

“У 2021 році ми плануємо усіх пацієнтів, які потребують пересадки нирки, оперувати безпосередньо в Україні і не відправляти їх на операції за кордон”, - зазначив Степанов.

За його словами, цьому сприятиме партнерство України з одним з медичних центрів у штаті Нью-Джерсі в галузі розвитку трансплантації. Партнери із США допомагатимуть розвивати напрям трансплантації нирки, підшлункової залози та загалом транспланткоординації.

Також з 2021 року Україна співпрацюватиме з Глобальною обсерваторію донорства та трансплантації та долучиться до міжнародного збору та аналізу статистичних даних в цій сфері.

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За словами Степанова, завдяки співпраці у сфері трансплантації з міжнародними пантерами створюються сучасні програми підготовки українських спеціалістів у сфері трансплантації, переклад сучасних академічних та клінічних джерел з трансплантації, проводиться обмін досвідом та стажування у провідних центрах з трансплантації інших країн. З 2020 року триває співпраця з національною організацією трансплантації Іспанії, університетською клінікою Шлезвіг Гольштейн у Німеччині, перемовини з клініками Ізраїлю стосовно лікарів, які спеціалізуються у сфері трансплантації кісткового мозку.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2021 року в Україні запрацювала Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин. МОЗ розраховує в 2021 році на проведення не менш як 250 операцій з трансплантації органів.