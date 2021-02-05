Пожежа у запорізькій лікарні: ремонт почнеться після завершення слідства

Ремонтні роботи на першому поверсі госпіталю для хворих на COVID-19 Запорізької обласної інфекційної лікарні, де напередодні сталася пожежа, розпочнуться відразу після закінчення слідства; їх профінансує ПАТ "Запоріжсталь".

Про це на брифінгу сказав гендиректор заводу Олександр Мироненко, передає кореспондент Укрінформу.

"Прийнято рішення про фінансову допомогу у відновленні пошкоджених приміщень на першому поверсі корпусу (госпіталю - ред.). Також ми докладемо зусиль, аби в максимально стислі терміни завершити будівництво і ввести в експлуатацію кисневу станцію, яка повинна забезпечувати киснем цю лікарню з другого по п'ятий поверхи. Це абсолютно нова система", - сказав Мироненко.

За його словами, ремонтні роботи розпочнуться одразу після закінчення слідства.

Говорити наразі про суму збитків ще зарано.

Як повідомлялося, 3 лютого о 23:25 в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному боксі стався вибух, що спричинив пожежу. Загинули четверо осіб: троє пацієнтів та лікарка. Ще 8 осіб вдалось врятувати, серед них і двоє медиків. Постраждалі медики наразі перебувають в 5-й лікарні, в опіковому відділені.

Правоохоронці затримали та оголосили підозру завідувачу господарством обласної лікарні в порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу).