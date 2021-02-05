Пожежа у Запоріжжі: працівнику лікарні оголосили підозру

Як передає Укрінформ, про це заявила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Завідувач господарсько-обслуговувального персоналу обласної інфекційної лікарні підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які кваліфікуються як порушення встановлених вимог пожежної безпеки та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє МВС, поліція розпочала досудове розслідування та невідкладні слідчі заходи. Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Запорізькій області встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу лікарні 1956 року народження.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що працівник у порушення вимог ст. 15 Закону «Про охорону праці» та посадової інструкції, не зупинив роботу обладнання з виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створило загрозу життю та здоров'ю людей.

"4 лютого вказаній посадовій особі слідчим поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, яке кваліфікується як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей та ч. 2 ст. 272, яке кваліфікується як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людей", – інформує міністерство.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа в Запорізькі інфекційній лікарні сталася 3 лютого о 23:25. Загоряння почалося в реанімації, де перебували хворі на COVID-19. Загинули четверо людей, серед яких 26-річна лікарка Ольга Гліва. Вона працювала лікарем-реаніматологом обласної інфекційної лікарні.