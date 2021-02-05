Потерпілий під час пожежі в харківському будинку для літніх місяць пробуде у лікарні

Чоловік, який отримав 15% опіків тіла під час пожежі в харківському будинку для літніх 21 січня, перебуватиме в лікарні не менш як місяць.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міської ради з посиланням на завідувача опікового відділення лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова Аслана Цогоєва, передає кореспондент Укрінформу.

За інформацією лікаря, пацієнт продовжує лікування, яке дає результати.

«Процес (загоювання) не швидкий. Але все йде правильно і, можливо, за місяць чоловіка можна буде виписувати», - сказав Цогоєва.

Як повідомлялося, 21 січня о 15:03 у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, було переобладнано під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Загинули 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

За даними Харківської ОДА, цей заклад не значиться в жодному реєстрі.

Чотирьом особам - власнику домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендарю будинку та його дружині - директору приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратору, який координував роботу пансіонату, але офіційно не був там працевлаштований, оголосили підозри за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

Слідство перевіряє такі основні версії трагедії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.

Під час судових засідань з обрання запобіжних заходів підозрюваним стало відомо, що джерелом займання був електропристрій (обігрівач).

Всі підозрювані перебувають під вартою та оскаржують запобіжні заходи в апеляційній інстанції.

Як повідомлялося, 21 січня у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150-б, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.

На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. П'ятеро літніх людей постраждали: одну особу госпіталізовано до опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги, ще четверо перебувають у токсикологічному відділенні 2-ї міської лікарні.

За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження.