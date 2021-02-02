Пожежа у Харкові: власник будинку для літніх оскаржує арешт

У Харкові арештований власник будинку для літніх людей, де в результаті пожежі 21 січня загинуло 15 осіб, подав апеляційну скаргу.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла прессекретар Харківського апеляційного суду Євгенія Бондаренко.

"Харківський апеляційний суд отримав скаргу адвоката Славіка Акопяна - четвертого підозрюваного у справі про смертельну пожежу в будинку для літніх людей у Харкові - на рішення Київського райсуду Харкова щодо обрання арешту як міри запобіжного заходу", - зазначила Бондаренко.

За її словами, точну дату судового засідання оприлюднять пізніше.

"Протягом 27 та 28 січня апеляційні скарги на рішення Київського райсуду щодо арешту як міри запобіжного заходу оскаржили ще троє підозрюваних у справі про пожежу", - додала речниця суду.

За її словами, це адміністратор Ігор Мирончук, орендар В'ячеслав Кравченко, а також його дружина Ольга Кравченко - директорка закладу.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня в Харкові в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці виявили тіла 15 людей.

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення правил протипожежної безпеки, що призвело до загибелі людей), а ДБР – провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Харківській області, що призвело до загибелі 15 осіб під час пожежі в одному з будинків Харкова. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Правоохоронці затримали чотирьох людей – власника будинку, орендаря та його дружину, яка була директором пансіонату, а також адміністратора пансіонату.

22 січня всім їм повідомили про підозру.

23 січня всіх чотирьох Київський райсуд Харкова взяв під варту без можливості внесення застави на два місяці досудового слідства.