Лікарні Чернігівщини міняють китайські кисневі концентратори на американські

Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА почало передавати лікарням, які працюють з хворими на COVID-19, потужні американські кисневі концентратори - їх закупили 62 одиниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ОДА.

"Загалом управління придбало 62 сучасних концентратори американського виробництва, потужні та якісні. Вони частково замінять китайські, щодо яких у медиків є багато нарікань. Протягом найближчих днів це обладнання надійде до медичних закладів у різні куточки області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що концентратори придбали коштом субвенції з державного бюджету. Використовуватимуть їх для проведення кисневої терапії хворим із коронавірусом.

Наприкінці минулого місяця УОЗ Чернігівської ОДА отримало та відправило на місця 5 апаратів штучної вентиляції легень.

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З початку епідемії на Чернігівщині виявлено 33 955 випадків інфікування COVID-19, з яких 568 закінчилися летально. На сьогодні госпіталізовано 304 людини, понад 6 тисяч осіб лікуються амбулаторно.

В Україні станом на 3 лютого виявлено 1 227 164 випадки зараження коронавірусом, за останню добу - 3 285. За весь час зареєстровано 23 089 летальних випадків.

Фото: Чернігівська ОДА