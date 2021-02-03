Лікарні Чернігівщини міняють китайські кисневі концентратори на американські
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ОДА.
"Загалом управління придбало 62 сучасних концентратори американського виробництва, потужні та якісні. Вони частково замінять китайські, щодо яких у медиків є багато нарікань. Протягом найближчих днів це обладнання надійде до медичних закладів у різні куточки області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що концентратори придбали коштом субвенції з державного бюджету. Використовуватимуть їх для проведення кисневої терапії хворим із коронавірусом.
Наприкінці минулого місяця УОЗ Чернігівської ОДА отримало та відправило на місця 5 апаратів штучної вентиляції легень.
З початку епідемії на Чернігівщині виявлено 33 955 випадків інфікування COVID-19, з яких 568 закінчилися летально. На сьогодні госпіталізовано 304 людини, понад 6 тисяч осіб лікуються амбулаторно.
В Україні станом на 3 лютого виявлено 1 227 164 випадки зараження коронавірусом, за останню добу - 3 285. За весь час зареєстровано 23 089 летальних випадків.
Фото: Чернігівська ОДА