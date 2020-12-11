Лікарні Сєвєродонецька та Рубіжного отримали кисневі концентратори від Червоного Хреста

Лікарні Сєвєродонецька та Рубіжного отримали кисневі концентратори від Червоного Хреста

Укрінформ
Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста передали сьогодні по два кисневих концентратори Сєвєродонецькій багатопрофільній лікарні та Рубіжанській міській лікарні.

Про це повідомила пресслужба Луганської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

«МКЧХ з березня 2020 року надає медичним закладам області допомогу, серед якої: кисневі концентратори, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри, дезінфектанти, встановлення скринінгових наметів для прийому пацієнтів, генератори електричної енергії, ємності для води та засоби для покращення водопостачання та стану санвузлів тощо», - йдеться в повідомленні.

До кінця року медичні заклади Луганщини отримають 25 кисневих концентраторів, наступного року планується передача ще 17.

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За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні за минулу добу зафіксовано 13 514 нових випадків COVID-19, летальних – 285. На Луганщині підтверджено 179 нових випадків COVID-19, померли п’ятеро хворих. Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в регіоні – 25,8%. Стаціонарно лікуються 406 чоловік.

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