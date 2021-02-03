У Чернівецькій області розгорнули додаткові 40 COVID-ліжок

У Чернівецькій області дві райлікарні майже повністю заповнені хворими із COVID-19. Для потреб пацієнтів розгорнули додаткові 40 ліжок в обласному госпіталі ветеранів війни.

Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька ОДА, передає Укрінформ.

"Місця для хворих на COVID-19 у госпітальних базах двох районів Буковини практично повністю заповнені. Якщо недужим у цих лікарнях забракне місця, їх доправлятимуть у Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни. Для потреб таких пацієнтів тут розгорнули 40 ліжок", - йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації зазначають, що місця закінчуються у Сторожинецькій райлікарні, де зайняті 99 зі 105 ліжко-місць та у Заставнівській лікарні, там зайняті 54 із 55 ліжок. Реанімації в обох цих лікарнях завантажені на 100%.

Важких хворих із цих районів будуть доправляти в реанімацію обласної лікарні.

Крім того, якщо завантаженість міських лікарень Чернівців зростатиме, у госпіталь ветеранів війни також скеровуватимуть пацієнтів з обласного центру.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 227 164 випадки COVID-19, з них за добу - 3 285.

У Чернівецькій області зафіксували 45 965 випадків інфікування COVID-19, із них 40 011 пацієнтів одужали, 887 людей померли.

Фото: Чернівецька ОДА