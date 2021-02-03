На Буковині люди перекрили міжнародну трасу, протестуючи проти високих цін на газ

У селі Звенячин, що на Буковині, близько 30 жителів перекрили трасу міжнародного значення М-19, протестуючи проти високих тарифів на газ і його транспортування.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області.

"03.02.2021 близько 10 години надійшло повідомлення на лінію "102" про перекриття руху в селі Звенячин Заставнівського району на трасі міжнародного значення М-19. Близько 30 осіб безперервно ходять пішохідним переходом, висловлюючи своє невдоволення щодо підняття ціни на газ та його транспортування", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють працівники поліції, які слідкують за дотриманням порядку під час акції та за можливості відводять транспорт.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулися протести у різних регіонах.

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18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, в яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.