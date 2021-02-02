Перевибори мера Харкова: комітет ВР просить міськраду надіслати відсутній документ

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування звернувся до секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова з проханням надіслати рішення міськради про взяття до відома факту смерті міського голови Геннадія Кернеса.

Факт звернення кореспонденту Укрінформу підтвердив директор Департаменту Харківської міськради у справах інформації та зв"язків з громадськістю Юрій Сідоренко.

"Дійсно, на ім"я секретаря міськради Ігоря Терехова з профільного комітету Верховної Ради надійшов електроний лист з проханням надіслати рішення мерії про взяття до відома факту смерті міського голови Геннадія Кернеса", - зазначив Сідоренко.

За його словами, Ігор Терехов відповість на прохання.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня комітет розглянув клопотання Терехова про призначення позачергових виборів мера Харкова в зв’язку зі смертю Кернеса, але констатував, що до клопотання не був долучений необхідний для призначення позачергових виборів документ: рішення мерії про взяття до відома факту смерті Кернеса.

24 січня профільний комітет Верховної Ради зазначив, що питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова буде вирішено тоді, коли отримають усі необхідні документид До того ж, секретар Харківської міськради Ігор Терехов не надіслав двох із трьох необхідних: копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

Раніше у профільному комітеті Верховної Ради заявляли: якщо питання не розглянуть до кінця січня, вибори призначать на жовтень 2021 року.

5 січня секретар Харківської міськради Ігор Терехов заявив, що, відправляючи звернення до Верховної Ради, зробив "усе за законом".

У громадській організації "ОПОРА", яка стежить за виборами, припускали, що питання оголошення виборів міського голови у Харкові може затягнутися, "поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт".

У ніч з 16 на 17 грудня Харківський міський голова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов"язаних з коонавірусом.

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23 грудня Геннадія Кернеса поховали на харківському кладовищі №2 на Алеї почесних громадян.