Родина Кернеса судиться за його повну реабілітацію

Київський райсуд Полтави на підготовчому засіданні у справі щодо Геннадія Кернеса та двох його охоронців розглянув подання захисту щодо заперечення закриття справи через смерть Кернеса.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів адвокат Олександр Гунченко.

"Захист Кернеса, який помер у ніч проти 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом, подав заяву в інтересах сина Кернеса Кирила та другого сина Данила Привалова, які заперечують закриття справи через смерть батька та наполягають на його повної реабліітації", - зазначив Гунченко.

За його словами, суд не заперечив. Чергове засідання призначено на 22 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, родина та адвокати Кернеса заперечують проти закриття справи у зв'язку з його смертю і будуть наполягати на його повному виправданні та реабілітації.

Геннадія Кернеса і його охоронців обвинувачують у викраденні, тортурах і погрозі вбивством щодо двох активістів харківського Євромайдану взимку 2014 року.

20 листопада 2020 року Київський райсуд Полтави переніс на 24 грудня підготовче засідання у справі.