ВР не може призначити вибори мера Харкова, не передали документи про смерть Кернеса

У Верховній Раді не може призначити позачергові вибори мера Харкова, оскільки харківська міськрада не надала необхідні документи про смерть міського голови Геннадія Кернеса.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє Суспільне, посилаючись на службову записку Управління у зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування, яку виданню надав заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський.

Відповідні документи отримали усі члени Комітету.

Згідно з документом, профільний комітет 5 січня доручив розглянути клопотання Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів Харківського міського голови. Відповідне управління дало письмову відповідь на адресу голови Комітету: для розгляду питання не вистачає двох документів — копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

"Згідно з пунктом 1 частини одинадцятої статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади у разі смерті — з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт", — роз'яснюють у Верховній Раді.

Такого рішення на сесіях Харківської міськради не приймали. Єдине рішення, прийняте міськрадою після смерті мера, стосувалося увічнення його пам'яті. На сайті мерії міським головою досі значиться покійний Геннадій Кернес, зі смерті якого цього тижня минає 40 днів.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 січня профільний комітет Верховної Ради України не вносив до порядку денного питання про призначення позачергових виборів у Харкові. Якщо питання не розглянуть до кінця січня, вибори призначать на жовтень 2021 року. Найближче засідання профільного комітету призначене на 25 січня. Засідання ВР — 26 січня.

5 січня секретар Харківської міськради Ігор Терехов заявив, що, відправляючи звернення до Верховної Ради, зробив "усе за законом".

В громадській організації "Опора", яка стежить за виборами, припускали, що питання оголошення виборів у Харкові може затягнутися, "поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт".