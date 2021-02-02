Підпал «Епіцентру» на Миколаївщині: у компанії розповіли подробиці

До підпалу торговельного центру «Епіцентр» у м. Первомайську на Миколаївщині причетні двоє чоловіків – один затриманий, другого шукає поліція.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії "Епіцентр К".

«2 лютого до торговельного центру «Епіцентр» у м. Первомайськ зайшли двоє чоловіків, які здійснили умисний підпал торговельного приміщення. За словами очевидців, один із чоловіків облив невідомою речовиною стенди з килимовим покриттям та лінолеумом та підпалив їх. Охорона центру відразу відреагувала на ситуацію, але зловмисник вхопив сокиру та ніж і накинувся на співробітників «Епіцентру», поранивши одного з них», - розповіли у пресслужбі.

Там також зазначили, що охорона торговельного центру затримала одного чоловіка та передала поліції. Другий зловмисник зник, його розшукують.

Персонал та відвідувачі евакуйовані. На місці пожежі працює ДСНС. Причини та деталі інциденту з'ясовують правоохоронці. Лікування та реабілітація постраждалого працівника здійснюватиметься коштом компанії, - повідомили у пресслужбі.

Наразі його стан оцінюють медики, і про це стане відомо невдовзі.

ТЦ «Епіцентр К» - найбільший торговельний центр в місті Первомайську. У ньому працює 77 працівників.

Як повідомляв Укрінформ, у місті Первомайську на Миколаївщині загорівся магазин торговельного центру «Епіцентр К». Поліція затримала чоловіка, який здійснив підпал.

За версією поліції підпал було здійснено у відділі лако-фарбових товарів. Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення та пошкодження майна) та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.