Підпал «Епіцентру» на Миколаївщині: у компанії розповіли подробиці

Підпал «Епіцентру» на Миколаївщині: у компанії розповіли подробиці

Укрінформ
До підпалу торговельного центру «Епіцентр» у м. Первомайську на Миколаївщині причетні двоє чоловіків – один затриманий, другого шукає поліція.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії "Епіцентр К".

«2 лютого до торговельного центру «Епіцентр» у м. Первомайськ зайшли двоє чоловіків, які здійснили умисний підпал торговельного приміщення. За словами очевидців, один із чоловіків облив невідомою речовиною стенди з килимовим покриттям та лінолеумом та підпалив їх. Охорона центру відразу відреагувала на ситуацію, але зловмисник вхопив сокиру та ніж і накинувся на співробітників «Епіцентру», поранивши одного з них», - розповіли у пресслужбі.

Там також зазначили, що охорона торговельного центру затримала одного чоловіка та передала поліції. Другий зловмисник зник, його розшукують.

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Персонал та відвідувачі евакуйовані. На місці пожежі працює ДСНС. Причини та деталі інциденту з'ясовують правоохоронці. Лікування та реабілітація постраждалого працівника здійснюватиметься коштом компанії, - повідомили у пресслужбі.

Наразі його стан оцінюють медики, і про це стане відомо невдовзі.

ТЦ «Епіцентр К» - найбільший торговельний центр в місті Первомайську. У ньому працює 77 працівників.

Як повідомляв Укрінформ, у місті Первомайську на Миколаївщині загорівся магазин торговельного центру «Епіцентр К». Поліція затримала чоловіка, який здійснив підпал.

За версією поліції підпал було здійснено у відділі лако-фарбових товарів. Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення та пошкодження майна) та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

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