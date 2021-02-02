На Миколаївщині гасять Епіцентр, пожежу вдалося локалізувати

У Первомайську Миколаївської області рятувальники локалізували пожежу в одноповерховій будівлі ТЦ «Епіцентр».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС області.

“О 14:20 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв м”, - йдеться у повідомленні.

Загрози розповсюдження на поруч розташовані будівлі немає. Організовано безперебійну подачу води.

У Миколаївській області рятувальники локалізували пожежу в одноповерховій будівлі ТЦ «Епіцентр» / Фото: ДСНС

До гасіння залучено 73 чол. та 19 од. техніки, з них від ДСНС 65 чол. та 15 од. Техніки.

Як повідомлялось, 2 лютого о 12:58 у м. Первомайськ в одноповерховій будівлі ТЦ «Епіцентр» виникла пожежа. Поліція затримала чоловіка, який озброєний ножем та сокирою підпалив торгівельний центр. Встановлено, що 37-річний чоловік прийшов до торгівельного центру з ножем та сокирою. У відділі лако-фарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один із охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, та підпаливши приміщення, кинувся тікати. Інші охоронці разом із співробітниками поліції охорони наздогнали та затримали зловмисника у дворах, де ще один із працівників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських.

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Наразі злочинець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, доставлений до Первомайського управління поліції. Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення та пошкодження майна) та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України