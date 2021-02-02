На Миколаївщині гасять Епіцентр, пожежу вдалося локалізувати
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС області.
“О 14:20 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв м”, - йдеться у повідомленні.
Загрози розповсюдження на поруч розташовані будівлі немає. Організовано безперебійну подачу води.
У Миколаївській області рятувальники локалізували пожежу в одноповерховій будівлі ТЦ «Епіцентр» / Фото: ДСНС
До гасіння залучено 73 чол. та 19 од. техніки, з них від ДСНС 65 чол. та 15 од. Техніки.
Як повідомлялось, 2 лютого о 12:58 у м. Первомайськ в одноповерховій будівлі ТЦ «Епіцентр» виникла пожежа. Поліція затримала чоловіка, який озброєний ножем та сокирою підпалив торгівельний центр. Встановлено, що 37-річний чоловік прийшов до торгівельного центру з ножем та сокирою. У відділі лако-фарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один із охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, та підпаливши приміщення, кинувся тікати. Інші охоронці разом із співробітниками поліції охорони наздогнали та затримали зловмисника у дворах, де ще один із працівників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських.
Наразі злочинець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, доставлений до Первомайського управління поліції. Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення та пошкодження майна) та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України