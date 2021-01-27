Уряд схвалив зміни щодо відповідності вимогам законодавства з пожежної безпеки

Кабінет Міністрів схвалив постанову щодо внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу.

«Метою прийняття проєкту постанови є приведення окремих положень Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки у відповідність із нормами чинного законодавства», - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Зокрема, як зазначається, постанова встановлює, що опрацювання та реєстрація декларації здійснюватиметься через портал електронних послуг ДСНС та через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Зазначається, що запровадження таких змін спрямовано на прискорення та спрощення адмінпроцесів шляхом їх цифрового розвитку.

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4157 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки".