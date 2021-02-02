Поліція затримала палія Епіцентру, який сокирою поранив охоронця

Поліція затримала чоловіка, який озброєний ножем та сокирою підпалив торгівельний центр у місті Первомайську на Миколаївщині.

Про це передає Укрінформ із посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«2 лютого близько 13 години до Первомайського управління поліції надійшла інформація, що невідомий чоловік підпалив торгівельний центр», - повідомили у поліції.

Встановлено, що 37-річний чоловік прийшов до торгівельного центру з ножем та сокирою. У відділі лако-фарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один із охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, та підпаливши приміщення, кинувся тікати.

Інші охоронці разом із співробітниками поліції охорони наздогнали та затримали зловмисника у дворах, де ще один із працівників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських.

Наразі злочинець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, доставлений до Первомайського управління поліції.

Гасінням пожежі центру займаються вогнеборці.

Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення та пошкодження майна) та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, у місті Первомайську на Миколаївщині загорівся магазин торговельного центру «Епіцентр К».

Над гасінням пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона «Підгороднє». На місце також направлено пожежну команду ТДВ «Первомайськдизельмаш», по одному відділенню з 6 ДПРЧ (Арбузинський район) та 25 (м. Южноукраїнськ).

Орієнтовна площа та причина наразі встановлюється. Проведено евакуацію персоналу та відвідувачів.