На столичній Троєщині горів ТЦ, є загиблий

Рятувальники ліквідували пожежу в торговельному центрі на столичному житломасиві Троєщина, одного чоловіка врятували, є загиблий.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інформацію ГУ ДСНС у м. Києві у Фейсбуці.

"О 05:33 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу за адресою: вулиця Милославська, 6, що у Деснянському районі столиці. По прибуттю до місця події, під час проведення розвідки, рятувальники встановили, що пожежа виникла у кімнаті охорони, на першому поверсі торговельного центру. Під час гасіння пожежі, вогнеборці врятували охоронця закладу, який знаходився на 3 поверсі. За допомогою апарату захисту органів дихання, його було виведено на свіже повітря. Також, між другим та третім поверхами, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежу на площі 50 м.кв. було локалізовано вже о 06:11 та ліквідовано о 06:25.

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До ліквідації було залучено 3 одиниці техніки, 15 вогнеборців та штаб ГУ ДСНС України у м. Києві.

Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомляв Укрінформ, у Харкові просто на зупинці спалахнув маршрутний автобус. Пожежу швидко загасили, обійшлося без постраждалих.