У Миколаєві спалили автомобіль директора центру лікування інфекційних захворювань

У Миколаєві невідомі спалили автомобіль директора Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань, депутата обласної ради від партії «Наш край» Світлани Федорової.

Це лікарка особисто підтвердила кореспонденту Укрінформу.

«Так, автомобіль спалили минулої вночі. Він стояв біля мого будинку, 9-поверхівка», - сказала Федорова.

Керівник обласної організації політичної партії «Наш край» Юрій Кормишкін вже зробив заяву з цього приводу і звернувся до голови Миколаївської ОДА з проханням ретельно розібратися і знайти винних. Він вважає, що це акт «розправи з політичними опонентами і незручним лікарем, яка не боїться висловлювати свою точку зору».

У поліції також підтвердили, що розслідують обставини підпалу автомобіля Chevrolet в Інгульському районі.

"29 січня близько 1:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку по пр. Богоявленському в Інгульському районі Миколаєва горить автомобіль Chevrolet Epica. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС", - розповіли у поліції.

Наразі відомості про вказаний факт внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 ККУ «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу», що карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Миколаївський обласний центр лікування інфекційних захворювань (колишня інфекційна лікарня) є одним із провідних закладів, які надають допомогу хворим на коронавірус.

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Як повідомляв Укрінформ, у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині невідомі спалили автомобіль депутатки міськради Олесі Понятовської.