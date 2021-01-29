У Миколаєві спалили автомобіль директора центру лікування інфекційних захворювань
Це лікарка особисто підтвердила кореспонденту Укрінформу.
«Так, автомобіль спалили минулої вночі. Він стояв біля мого будинку, 9-поверхівка», - сказала Федорова.
Керівник обласної організації політичної партії «Наш край» Юрій Кормишкін вже зробив заяву з цього приводу і звернувся до голови Миколаївської ОДА з проханням ретельно розібратися і знайти винних. Він вважає, що це акт «розправи з політичними опонентами і незручним лікарем, яка не боїться висловлювати свою точку зору».
У поліції також підтвердили, що розслідують обставини підпалу автомобіля Chevrolet в Інгульському районі.
"29 січня близько 1:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку по пр. Богоявленському в Інгульському районі Миколаєва горить автомобіль Chevrolet Epica. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС", - розповіли у поліції.
Наразі відомості про вказаний факт внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 ККУ «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу», що карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
Миколаївський обласний центр лікування інфекційних захворювань (колишня інфекційна лікарня) є одним із провідних закладів, які надають допомогу хворим на коронавірус.
Як повідомляв Укрінформ, у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині невідомі спалили автомобіль депутатки міськради Олесі Понятовської.