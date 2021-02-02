На Миколаївщині горить «Епіцентр»

На Миколаївщині горить магазин торговельного центру «Епіцентр К».

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області на Фейсбуці, передає Укрінформ.

«2 лютого о 12:57 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу торговельного центру «Епіцентр К» на вул. Федора Достоєвського м. Первомайськ», - йдеться у повідомленні.

Над гасінням пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона «Підгороднє». На місце також направлено пожежну команду ТДВ «Первомайськдизельмаш», по одному відділенню з 6 ДПРЧ (Арбузинський район) та 25 (м. Южноукраїнськ).

Орієнтовна площа та причина наразі встановлюється. Проведено евакуацію персоналу та відвідувачів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Як повідомляв Укрінформ, рятувальники ліквідували пожежу в торговельному центрі на столичному житломасиві Троєщина, одного чоловіка врятували, є загиблий.