У Коломиї COVID-ліжка завантажені на 89% - мер

У Коломиї кількість хворих на COVID-19 за тиждень зросла на 35%. Якщо захворюваність буде і далі зростати такими темпами, медична система може не витримати.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Коломийський міський голова Богдан Станіславський на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Маємо дуже негативну тенденцію щодо захворюваності на COVID-19. За минулий тиждень захворіли 162 мешканці громади. Це на 35% більше, аніж попереднього тижня. Якщо захворюваність буде зростати такими темпами, дуже скоро медична система нашої громади не зможе справлятись з викликами», - повідомив Станіславський.

За його інформацією, заповненість ліжкового фонду у лікарнях громади становить 89%.

У Коломиї до кінця тижня планують скликати засідання комісії ТЕБ та НС.

Відомо, що на Прикарпатті хворих на коронавірусну інфекцію приймають 28 медичних закладів. В області розгорнуті 2987 ліжко-місць, з них 82% підключені для подачі кисню.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 лютого лабораторно підтвердили 1 221 485 випадків коронавірусу, з них за минулу добу 2030 нових.