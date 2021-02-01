Найвищі COVID-показники – на Буковині, Прикарпатті та Запоріжжі

Станом на 1 лютого найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований у Чернівецькій, Івано-Франківській та Запорізькій областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій області - 293,1 на 100 тис. населення, Івано-Франківській - 259,5 та Запорізькій - 219,2 областях.

У Києві показник захворюваності на COVID-19 за останні 14 днів станом на 1 лютого складає 187,3 на 100 тис. населення.

Середній показник захворюваності на Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 151,7 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 46,6 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, в Івано-Франківській області - 50,1% станом на 31 січня.

По Україні рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, складає 27,4% станом на 31 січня, в Києві - 26,7%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 лютого лабораторно підтвердили 1 221 485 випадків коронавірусу, з них за минулу добу 2030 нових.