СБУ проводить слідчі дії через незаконні збори акціонерів «Мотор Січі»

Служба безпеки України проводить санкціоновані судом слідчо-оперативні дії у Запоріжжі за адресою оголошення ТОВ «МС-4» загальних зборів акціонерів.

"Правоохоронці фіксують можливі протиправні дії представниками компаній «DCH» та «Skyrizon Aircraft Holdings Limited», які пов’язані із встановленням контролю над акціонерним товариством «Мотор Січ», - йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що в межах розпочатого кримінального провадження, Служба документує факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства, яке має важливе оборонне та народногосподарське значення.

Як передає кореспондент Укрінформу, в пресслужбі СБУ в Запорізькій області також прокоментували спробу рейдерського захопленні Мотор Січі.

"У результаті проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 14, ст. 113, КК України, блоковано спробу рейдерського захоплення запорізького авіабудівного підприємства ПАТ «Мотор Січ» з боку компаній, які підконтрольні бізнес групі Ярославського О. та громадянину КНР Ван Цзину. Зокрема, проведеними заходами не допущено проведення представниками компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» зборів акціонерів в порушення встановлених РНБО санкцій від 28.01.2021 введених в дію Указом Президента України від 14.12.2020 №564-27т, основною метою яких було зміна правління та наглядової ради ПАТ «Мотор Січ» з подальшим встановленням контролю над підприємством, виведення його активів та передових технологій авіадвигунобудування за межі України", - йдеться у повідомленні силовиков.

У Запоріжжі співробітники "Мотор Січ" вийшли на мітинг проти зміни керівництва підприємства / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюється коло причетних до вказаної протиправної діяльності осіб із метою прийняття процесуального рішення.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 31 січня, у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані Skyrizon Aircraft Holdings Limited китайських інвесторів та ТОВ МС-4 українського бізнесмена Олександра Ярославського. Проте акціонерів товариства про ці збори не повідомили.

На місце зборів приїхали представники СБУ та група народних депутатів.

28 січня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Згідно з цим рішенням, Україна запровадила обмежувальні заходи на три роки до громадянина Китаю Ван Цзін та компаній "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" (Пекін, КНР) та "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекін, КНР).

У ЗМІ цих осіб пов’язують із інвесторами компанії “Мотор Січ”.

У січні Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ "Мотор Січ".

Глава відомства Вілбур Росс заявив, що Сполучені Штати хочуть попередити експортерів, що Skyrizon має тісні зв’язки з китайською армією.

На початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 серпня минулого року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ.

У листопаді стало відомо, що китайські інвестори «Мотор Січі» найняли три юркомпанії для процесу проти України на 3,5 млрд. дол.