Найбільше COVID-хворих за добу у Києві та чотирьох областях – МОЗ

За останню добу найбільше випадків коронавірусу було зареєстровано в місті Київ, Івано-Франківській, Закарпатській, Житомирській та Київській областях.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях", - йдеться в повідомленні.

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 215 випадків; Вінницька область – 123 випадки; Волинська область – 71 випадок; Дніпропетровська область – 189 випадків; Донецька область – 176 випадків; Житомирська область – 205 випадків; Закарпатська область – 217 випадків; Запорізька область – 56 випадків; Івано-Франківська область – 337 випадків; Київська область – 193 випадки; Кіровоградська область – 24 випадки; Луганська область – 25 випадків; Львівська область – 145 випадків; Миколаївська область – 146 випадків; Одеська область – 170 випадків; Полтавська область – 48 випадків; Рівненська область – 78 випадків; Сумська область – 121 випадок; Тернопільська область – 110 випадків; Харківська область – 192 випадки; Херсонська область – 54 випадки; Хмельницька область – 7 випадків; Черкаська область – 59 випадків; Чернівецька область – 118 випадків; Чернігівська область – 98 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 31 січня лабораторно підтверджено 1 219 455 випадків COVID-19, з них за добу - 3 177. За минулу добу госпіталізовано 1 960 осіб; сталося 79 летальних випадків; одужало 4 126 осіб; здійснено за добу 19 059 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 042, методом ІФА – 4 017).