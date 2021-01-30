На Буковині знову перекривали трасу через високі тарифи

У селах Дубівці та Берегомет, що в Кіцманському районі Чернівецької області, невдоволені високими тарифами люди на кілька годин перекривали трасу національного значення Н-10.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області.

«Близько 11:40 надійшло повідомлення на лінію «102» про перекриття руху в селі Берегомет Кіцманського району на трасі національного значення Н-10. Близько 25 осіб безперервно ходять пішохідним переходом, висловлюючи своє невдоволення щодо високих тарифів на газ та його транспортування», - йдеться у повідомленні.

Через 10 хвилин поліції повідомили про перекриття тієї ж дороги Н-10 в іншому селі цього району. У селі Дубівці близько 30 людей безперервно ходили по пішохідному переході, вимагаючи знизити тарифи.

Близько другої години дня поліція повідомила про відновлення руху у селі Дубівці, а за півгодини рух відновили також і в селі Берегомет.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулися протести у різних регіонах.

18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, в яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

Фото: molbuk.ua/