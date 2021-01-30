Перевибори мера у Харкові мають бути призначені якомога швидше – Терехов

Перевибори Харківського міського голови у зв'язку зі смертю колишнього мера Геннадія Кернеса мають бути призначені якомога швидше.

Про це сказав на пресконференції у Харківській міській раді секретар міськради, виконувач обов'язки мера Харкова Ігор Терехов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вважаю, що місту Харкову потрібен легітимний мер, щоб у харків’ян з'явилася стабільність", - зазначив Терехов.

За його словами, він у цьому дуже зацікавлений.

"Діючи за законом, я ще 31 грудня 2020 року подав звернення до парламенту з проханням призначити вибори мера Харкова. Це єдина норма закону, яка сьогодні існує", - додав секретар міськради.

За його словами, про те, що подано не всі документи, а саме, бракує свідоцтва про смерть Кернеса і рішення сесії міської ради про взяття цього факту до відома, він дізнався з інформації у ЗМІ з посиланням на профільний комітет ВР.

"Чекаю на отримання від ВР необхідної інформації з цього приводу, бо до мене нічого не надходило. Після письмового запиту документи одразу будуть направлені до ВР з метою призначення виборів міського голови", - пояснив Терехов.

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Щодо документів, то, за його словами, юристи міської ради дотримуються відносно них іншої правової позиції: "На черговій сесії ми візьмемо до відома факт смерті Кернеса".

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня профільний комітет Верховної Ради зазначив, що питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова буде вирішено тоді, коли отримають усі необхідні документи: "На цю дату секретар Харківської міськради Ігор Терехов не надіслав двох із трьох необхідних документів: копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови".

Станом на 20 січня профільний комітет Верховної Ради не вносив до порядку денного питання про призначення позачергових виборів у Харкові. Якщо питання не розглянуть до кінця січня, вибори призначать на жовтень 2021 року.

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В громадській організації ОПОРА, яка стежить за виборами, припускали, що питання оголошення виборів у Харкові може затягнутися, "поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт".

17 грудня у берлінській клініці "Шаріте" помер від ускладнень, пов’язаних з коронавірусом, харківський міський голова Геннадій Кернес.

23 грудня Кернес після відспівування у харківському Благовіщенському кафедральному соборі похований на 2-му міському кладовищі.