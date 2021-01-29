У Чернігові просять в уряду права самостійно встановлювати карантинні обмеження

Депутати Чернігівської міськради на черговій сесії ухвалили звернення до Прем`єр-міністра та міністра охорони здоров`я з проханням делегувати органам місцевого самоврядування повноваження щодо встановлення карантинних обмежень.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З метою уникнення негативних соціальних-економічних наслідків пропонуємо розглянути можливість делегування повноважень органам місцевого самоврядування самостійно встановлювати карантинні обмеження у межах своєї територіальної громади, виходячи із показників захворюваності населення на СOVID-19", - ідеться у документі.

У рішенні міська рада заявляє про незгоду із січневим локдауном, оскільки в Чернігові, зокрема, на час його введення захворюваність на коронавірус стабілізувалась, ситуація залишалася контрольованою, і особливої потреби все закривати й зупиняти підприємницьку діяльність не було. Введені ж урядом обмеження "вдарили" по доходах як чернігівців, так і бюджетів усіх рівнів.

Як повідомляв Укрінформ. 25 січня Україна повернулася до карантинних обмежень помаранчевого рівня. Із 8 до 24 січня діяли посилені карантинні обмеження, запроваджені з метою запобігання поширенню COVID-19.