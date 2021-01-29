Найвищий показник COVID-захворюваності - у трьох областях та Києві

Станом на 29 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій області - 308,3 на 100 тис. населення, Запорізькій області - 274,6, у Миколаївський області - 268 та в Києві - 227,7.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 169,7 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській області - 54,1 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Івано-Франківській області - 48,5% станом на 28 січня.

По Україні рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, становить 27,8% станом на 28 січня, в Києві - 27,7%.

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Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 211 593 осіб, за останню добу зафіксовано 5 181 новий випадок COVID-19.