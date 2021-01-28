МОЗ обіцяє своєчасну держзакупівлю ліків

Міністерство охорони здоров’я завершило формування номенклатури ліків та лікарських засобів, які необхідно закупити в 2021 році за кошти державного бюджету.

Про це на брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає кореспондент Укрінформу.

«Медичні закупівлі 2021 року розпочнуться своєчасно і будуть ефективними. Міністерство охорони здоров'я вже завершило формування номенклатури лікарських засобів та медичних виробів для закупівель на 2021 рік. Всього переліку 1117 міжнародних непатентованих назв. Ми узгодили повністю всі документи в Міністерстві охорони здоров'я і очікуємо на відповідний наказ. Відтак проєкт постанови уряду невідкладно буде направлено на погодження центральних органів влади та затвердження Кабінету Міністрів», - сказала Шаталова.

Водночас Шаталова поінформувала, що потреба в ліках та лікарських засобах визначена по 17 напрямках із 30, ще по 13 напрямках триває збір інформації у регіонах про необхідну кількість ліків та лікарських засобів. За її словами, цей процес має завершитися найближчими днями, відповідно, після збору потреби вона буде затверджена на центральному рівні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні централізована закупівля лікарських засобів за державні кошти відбувається через міжнародні організації та ДП «Медичні закупівлі».

На початку січня цього року глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов звинуватив «Медичні закупівлі» у неефективній роботі. За його словами, МОЗ доручило цьому держпідприємству протягом 2020 року провести закупівлі для 483 позицій лікарських засобів, однак станом на 31 грудня 2020 р. тендери щодо 103 позицій було провалено.