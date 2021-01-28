Перебіг COVID-19 не залежить від відсотка враження легень - пульмонолог

Перебіг коронавірусної хвороби не залежить від відсотка враження легень, який може бути вказаний у результаті обстеження на комп’ютерному тофографі (КТ).

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив лікар-пульмонолог вищої категорії загальносоматичного (зараз ковідного) відділення Чернігівської обласної лікарні, головний пульмонолог області Іван Тельнов.

"Важкість хвороби не залежить від відсотка враження легень за результатами обстеження на КТ. Тобто там може бути написано, що вражено 40% легень, але людина при цьому може почуватися більш-менш: є невисока температура, нема критичного зниження рівня кисню в крові, організм із цим справляється", - сказав медик.

В інших випадках, додав він, буває навпаки: на КТ - невеликий відсоток ураження, але в організмі хворого йде реакція гіперзапалення, має місце критичне падіння кисню в крові - і людина потребує кисневої підтримки.

"Немає кореляції між відсотком враження легень і важкістю стану хворого", - зазначив Тельнов.

Більше про особливості коронавірусної хвороби, її вплив на легені, підходи до діагностики та лікування читайте в інтерв’ю пульмонолога з 15-річним стажем на сайті Укрінформу.

Як повідомлялося, станом на 28 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 206 412 випадків COVID-19, з них за добу - 5 529.