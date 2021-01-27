Міський голова Калуша повідомив про арешт рахунків «Водотеплосервісу»

У Калуші на Прикапатті на рахунки комунального підприємства «Водотеплосервіс» наклали арешт.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив міський голова Андрій Найда у Фейсбуці.

Він опублікував скан відповідної постанови і зауважив, що вона стосується рішень Господарського суду про стягнення боргів комунального підприємства за 2006-2014 роки.

Найда також нагадав, що були звернення до Прем’єр-міністра та Верховної Ради про врегулювання фінансової ситуації на «Водотеплосервісі». Зокрема, влада Калуша зазначала, що з метою врегулювання ситуації на підприємстві у 2018 році тарифи на водопостачання в місті були збільшені майже удвічі. Але критичним для роботи підприємства стало запровадження ринку електроенергії у 2019 році.

Станом на 1 грудня 2020 року борги комунального підприємства становили майже 530,5 млн гривень. Калуська міська рада просила допомогу з держбюджету та інших джерел, а також взяла на себе зобов’язання встановити економічно обгрунтовані тарифи на послуги комунального підприємства, які включатимуть інвестиційну складову.

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КП «Водотеплосервіс» надає послуги централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення для потреб населення, підприємств, установ, організацій та інших господарюючих суб’єктів Калуша.