Міський голова Калуша повідомив про арешт рахунків «Водотеплосервісу»
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив міський голова Андрій Найда у Фейсбуці.
Він опублікував скан відповідної постанови і зауважив, що вона стосується рішень Господарського суду про стягнення боргів комунального підприємства за 2006-2014 роки.
Найда також нагадав, що були звернення до Прем’єр-міністра та Верховної Ради про врегулювання фінансової ситуації на «Водотеплосервісі». Зокрема, влада Калуша зазначала, що з метою врегулювання ситуації на підприємстві у 2018 році тарифи на водопостачання в місті були збільшені майже удвічі. Але критичним для роботи підприємства стало запровадження ринку електроенергії у 2019 році.
Станом на 1 грудня 2020 року борги комунального підприємства становили майже 530,5 млн гривень. Калуська міська рада просила допомогу з держбюджету та інших джерел, а також взяла на себе зобов’язання встановити економічно обгрунтовані тарифи на послуги комунального підприємства, які включатимуть інвестиційну складову.
КП «Водотеплосервіс» надає послуги централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення для потреб населення, підприємств, установ, організацій та інших господарюючих суб’єктів Калуша.