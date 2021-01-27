У Новограді-Волинському відкрили кисневу станцію для потреб лікарні

У Житомирській області на базі Новоград-Волинського міськрайонного територіального медичного об’єднання відкрили кисневу станцію вартістю 1,2 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Новоград-Волинська міська рада.

«Нова киснева станція запрацювала в КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО». Це генератор, який виробляє кисень з повітря. Від станції проклали трубопровід, аби кисень централізовано потрапляв до інфекційного відділення лікарні, де наразі лікуються хворі на коронавірус», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на кисневу станцію української компанії Zelko спрямували 1 млн 250 тис. грн, з яких 1 млн 100 тис. – субвенція з обласного бюджету. За добу станція виробляє 30 балонів кисню.

Зі станції він розподіляється у 85 кисневих точок лікарні. Додатково у медзакладі є 39 кисневих концентраторів, з яких 21 – подвійний, тобто розрахований на двох хворих.

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У міськраді зауважили, що тепер 114 ліжок, які призначені для лікування пацієнтів з COVID-19, забезпечені киснем на 100%.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді минулого року у лікарні №2 Житомира встановили кріоциліндр об’ємом 7 тонн із рідким киснем.

Фото: info.nvrada.gov.ua