На Буковині знову перекрили трасу через високі тарифи

У селі Дубівці на Буковині близько 40 пікетувальників перекрили трасу національного значення Н-10, висловлюючи невдоволення високими тарифами на газ і електроенергію.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у патрульній поліції Чернівецької області.

"Близько 11.36 надійшло повідомлення на лінію «102» про перекриття руху в с. Дубівці Кіцманського районну, на трасі національного значення Н-10, в кількості близько 40 осіб, які безперервно ходять по пішохідному переходу", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що люди, які перекривають дорогу, невдоволені високими тарифами на газ та електроенергію.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах.

18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

Фото: molbuk.ua