Регіони з найвищими COVID-показниками - дані МОЗ

Станом на 26 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Запорізькій, Миколаївській, Чернівецькій областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Запорізькій області - 335,7 на 100 тис. населення, у Миколаївській області - 306,7 , Чернівецькій області - 294,5, та в Києві - 275.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 190,8 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 71,1 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень завантаженості ліжок в лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Миколаївській області - 39,6% станом на 25 січня.

По Україні рівень завантаженості ліжок в лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, складає 28,6% станом на 25 січня, в Києві - 29,2%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 січня лабораторно підтверджено 1 197 107 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу виявлено 2 779 нових випадків COVID-19.