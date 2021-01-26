В Україні за добу - 2 779 випадків коронавірусу

В Україні станом на 26 січня лабораторно підтверджено 1 197 107 випадків COVID-19, з них за добу - 2 779.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«2 779 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 133 пацієнти, одужали – 12 538.

Крім того, за добу госпіталізовано 891 особу. Здійснено тестувань за добу – 32 030 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441).

За весь час пандемії в Україні одужали 965 835 осіб. Водночас зафіксовано 22 057 летальних випадків від COVID-19. Проведено 6 125 257 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 2 516 випадків коронавірусу.